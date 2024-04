A cura della Redazione

“Di Borgo in Borgo”, è la manifestazione organizzata dall’Archeoclub d’Italia, sezione di Torre Annunziata “Mario Prosperi”, in collaborazione con il Centro Studi Storici “Niccolò D’Alagno” e con l’Associazione Don Pietro Ottena – Progetto Cripta – “Costruiamo gentilezza”.

Domenica 21 aprile, con partenza alle ore 9,30 da Largo Grazie, presso la Chiesa di San Francesco di Paola, si andrà a spasso nella storia visitando il Rione Pescatori, tra vicoli e murales gentili, chiese e palazzi.

Sempre domenica in via D'Angiò (zona antistante ex mercato del pesce) dalle ore 9:30 alle ore 13:00, appuntamento con le giornate ecologiche organizzate dalla Società Prima Vera e dall'Amministrazione Comunale con l'obiettivo di favorire e promuovere il riciclo dei rifiuti e di diffondere una cultura ecologicista.

I cittadini sono invitati a conferire Micro RAEE (piccoli elettrodomestici, caricabatteria, auricolari, ecc), pile scariche, olio esausto, farmaci scaduti e toner e in cambio riceveranno un simpatico gadget della Prima Vera.