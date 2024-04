A cura della Redazione

Tutto è iniziato a dicembre 2005, quando è stato pubblicato il primo numero di “Leonardo News”, giornale scolastico dell’istituto superiore statale “Leonardo da Vinci” di Poggiomarino.

L’allora dirigente scolastico Filippo Filosa ne fu il promotore quando chiese al professore Salvatore Cardone, docente della scuola e giornalista, di dare voce agli studenti con un giornale cartaceo di otto pagine a colori, con due numeri all’anno, diffuso in mille copie per ogni quadrimestre. Nacque così una collaborazione con il periodico di Torre Annunziata TorreSette (di cui Cardone è caporedattore), che cura ancora oggi l’impaginazione e la stampa di questo organo di informazione della scuola.

E fu formata la prima redazione, composta da una ventina di ragazze e ragazzi dei vari indirizzi dell’istituto, entusiasti di intraprendere questo loro cammino di giornalisti “in erba”, anche partecipando ad un corso di giornalismo negli anni successivi, organizzato da TorreSette.

Leonardo News incominciò a raccontare la vita della scuola, le iniziative, i progetti, le problematiche, aprendosi anche al territorio e creando così una simbiosi con le città di origine degli studenti. Il professore Cardone diresse il giornale per sette anni fino al 2012, quando sia lui che il preside Filosa andarono in pensione.

Iniziò così una nuova fase, con l’arrivo alla dirigenza della scuola della professoressa Tiziana Savarese e alla direzione di “Leonardo News” della professoressa Elena Autorino. Entrambe fautrici e entusiaste di questo giornale, diedero nuovo impulso a ”Leonardo News”, che raggiunse risultati eccezionali, a cominciare dal premio ricevuto a Benevento al concorso indetto dall’Ordine dei Giornalisti. Poi a Manocalzati, in provincia di Avellino, al concorso nazionale “Carmine Scianguetta”, indetto dall’istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani”, vincendo addirittura il primo premio sia come giornale (bissato alcuni anni dopo) che come gruppo musicale!

E ancora un altro premio a Chianciano Terme, in provincia di Siena, in Toscana, un’esperienza bellissima vissuta dalla redazione in un’altra regione. Un ulteriore salto di qualità c’è stato quando la stessa scuola “Leonardo Da Vinci” ha organizzato, in occasione del decennale della nascita di “Leonardo News”, un concorso nazionale di giornalismo, con la partecipazione di decine di scuole provenienti da tutta Italia, con in giuria il magistrato e scrittore Michele Del Gaudio e il direttore di Sky Sport, già vicedirettore del Tg5 ed editorialista di TorreSette, Massimo Corcione. Un successo straordinario, anche dal punto di vista organizzativo, e che speriamo verrà replicato per il ventennale.

Persino durante la pandemia “Leonardo News” e la redazione non si sono fermati, pubblicando il giornale e partecipando ad un corso di giornalismo on line con il direttore editoriale di TorreSette Antonio Gagliardi, il direttore responsabile Giuseppe Chervino, il giornalista e impaginatore Benni Gagliardi e lo stesso professore Salvatore Cardone, per tutti questi anni esperto esterno. Due anni fa si è concluso anche questo ciclo, con il trasferimento della preside Savarese al liceo statale “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata. Sostituita alla guida del “Leonardo Da Vinci” dalla dirigente scolastica Antonella Luisa La Pietra, fermamente convinta anche lei a continuare questo entusiasmante percorso, iniziato con un nuovo primo premio, il terzo, al concorso “Carmine Scianguetta” di Manocalzati.

In questi oltre diciotto anni di vita di “Leonardo News” alla professoressa Elena Autorino si è aggiunta alcuni anni fa nella direzione la sua collega Olimpia Carillo e c’è stata anche la collaborazione da sempre del professore Mario Pellegrino nella elaborazione dell’ottava pagina, vetrina delle iniziative della scuola. Senza considerare che si sono succeduti nella redazione centinaia di studenti e due di essi (Amalia Attianese e Marianna Sorrentino) hanno anche intrapreso la carriera di giornalista con il giornale Enews. Insomma “Leonardo News” rappresenta nello stesso tempo una grande innovazione e una lunga tradizione nel mondo del giornalismo scolastico, e sicuramente raggiungerà altri prestigiosi traguardi in avvenire.