Grazie alla collaborazione tra RFI ed EAV in data odierna, mercolde si è dato avvio alle attività di decespugliamento sulla tratta in disuso Castellammare - Gragnano, propedeutiche all’avvio del progetto definitivo di riconversione della linea ferroviaria in tram.

Le attività consistono in operazioni di decespugliamento sia manuale che meccanico per tutta la lunghezza della tratta, lunga circa 4,8 km.

Le operazioni manuali procederanno mediante l'impiego di personale operaio a terra con decespugliatori per il taglio erba lungo binario e in corrispondenza dei PL urbani.

Il decespugliamento meccanico avverrà con l'ausilio di caricatori strada/rotaia idonei alla circolazione su linee RFI e che provvederanno al decespugliamento con trincia forestale per il taglio totale della parte arborea e arbustiva presente su scarpate e rilevati.

La durata presunta dei lavori è di 30 giorni naturali e consecutivi.