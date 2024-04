A cura della Redazione

‘E cunte attuorno ‘a vrasera. Con questo progetto, che vede in campo “Quaderno Edizioni”, “Progetto Cripta”, “Costruiamo Gentilezza” e Centro Studi “Niccolò D’Alagno”, si desidera gettare le fondamenta per il recupero della memoria di Torre Annunziata, del suo territorio, dei suoi abitanti, della sua storia prima che gli anni passati cadano definitivamente nell’oblio per il venir meno della documentazione, ma soprattutto - nel tempo -delle persone e dei loro insostituibili ricordi.

L'arco temporale interessato è quello contemporaneo dagli inizi del ‘900 ad oggi. L’obiettivo è quello di realizzare un’opera letteraria antologica a più voci che possa raccontare pezzi di storia che non sono contemplati nei suoi manuali ma che sono utili a farci comprendere chi siamo oggi e impostare un nuovo percorso di valorizzazione della storia e della cultura locale, stimolando sia l'impegno comune in tale direzione ma anche il mondo dell'associazionismo in generale e delle istituzioni, quelle pubbliche e private, con lo scopo preciso di valorizzare il passato per fare memoria delle persone, dei luoghi, delle tradizioni, della storia in generale. Infine favorendo un facile accesso alla memoria storica locale da parte delle giovani generazioni.

Il progetto si prefigge di favorire il dialogo tra le generazioni. Il Quaderno Edizione si impegna a raccogliere testimonianze orali, scritte e fonti documentali, come fotografie, carteggi, cartoline e simili per realizzare un libro cartaceo e digitale.

Chi vorrà contribuire con racconti, materiale o altro può contattare il quadernoedizioni@libero.it. Il materiale raccolto sarà pubblicato in un antologia previo e autorizzazione e liberatoria di utilizzo gratuito dell’autore, che verrà che verrà inviato tramite email.