A cura della Redazione

Il comitato civico “C’avite accise ‘a salute” organizza per stasera, martedì 30 aprile alle ore 20,00, un sit-in in piazza Cesaro a Torre Annunziata per sensibilizzare ancora una volta le Istituzioni sulla necessità di riaprire il pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase.

«Avevamo l'ospedale di Torre Annunziata, ci hanno promesso un ospedale più efficiente a Boscotrecase, non abbiamo né l'uno né l'altro - si legge nella nota diffusa dal comitato -.

Ci hanno definiti cialtroni e demagoghi solo perché lottiamo per un diritto fondamentale: quello alla cura, e questa volta non ci arrenderemo fin quando non sarà assicurato ai nostri cari, anziani e bambini il pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase e una casa di comunità nell'ospedale civile di Torre Annunziata».