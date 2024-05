A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei - per conto di due aziende, entrambe con sede a Pompei - ricerca:

Per un’azienda operante nel settore dell’alta pasticceria, i seguenti profili:

• Aiuto pasticciere. Requisiti: età massima 55 anni, preferibile il possesso di diploma alberghiero;

• Banconista bar/pasticceria. Requisiti: età massima 35 anni, preferibile il possesso di diploma alberghiero.

Per un’importante struttura ricettiva, i seguenti profili:

• Cuoco capopartita (Commis di cucina).Requisiti: età massima 55 anni, preferibile il possesso di diploma alberghiero;

• Aiuto cuoco. Requisiti: età massima 55 anni, preferibile il possesso di diploma alberghiero.

Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it entro il 12 maggio 2024 per i profili di aiuto pasticciere e banconista, mentre entro il 19 maggio 2024 per i profili di cuoco capopartita e aiuto cuoco.

Con l'adesione, si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03