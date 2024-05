A cura della Redazione

Sarà sala teatrale dell’Oratorio Salesiani Don Bosco in via Margherita di Savoia a Torre Annunziata ad ospitare, sabato 11 maggio 2024 alle ore 19.30, lo spettacolo "Adam o non Adam. Sì, c’è una donna che guida” portato in scena dagli studenti del Liceo Artistico e delle Scienze Umane “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata.

Si tratta di un rappresentazione teatrale nata nell’Istituto oplontino insieme a molti altri percorsi all’interno del progetto “Nessun si perda” (prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica) relativi al PNRR. Un iter artistico che ha coinvolto i ragazzi di tutte le classi e che è stato intitolato "A me piace anche il viola".

Il percorso teatrale è suddiviso in: stesura del copione, messa in scena, scenografia e costumi. Il tutto ad opera degli studenti coadiuvati dai docenti-tutor specifici. Lo spettacolo è "Adam o non Adam. Sì c'è una donna alla guida" con riferimenti a "M’ama o non m’ama" o al più alto "Essere o non essere", ma anche a "Umanità o non umanita"