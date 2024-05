A cura della Redazione

Stadio Giraud di Torre Annunziata. Questa mattina il ministro dello Sport del governo di Giorgia Meloni, Andrea Abodi, è stato a Torre Annunziata invitato dalla parlamentare Annarita Patriarca per un sopralluogo allo stadio dove attualmente sono in corso i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo.

Presenti il rappresentante dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori, arch. Gino Di Donna, il responsabile unico del procedimento (RUP) ing. Luigi Gaglione, e il rappresentante della società Savoia Calcio Arcangelo Sessa, insieme al responsabile della comunicazione Raffaele Auriemma.

Ufficialmente si è discusso del finanziamento dei lavori per il completamento dello stadio in modo da renderlo idoneo anche per i campionati professionistici. Il ministro ha illustrato il nuovo programma del Governo al fine di consentire anche al Comune di Torre Annunziata l’accesso al credito senza interessi.

Ma non si nasconde che la venuta del ministro Abodi a Torre Annunziata ha avuto anche lo scopo di dare visibilità al candidato sindaco di Alleanza Straordinaria Carmine Alfano, il quale - va detto - è rimasto in disparte fuori allo stadio, insieme al presidente Francesco Servillo, senza interferire in alcun modo con la visita del ministro e della parlamentare all'impianto sportivo.