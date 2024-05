A cura della Redazione

“ACT FOR AFRICA” è l’evento che si svolgerà il 25 maggio 2024 presso il RenaNera Beach, in via Guglielmo Marconi, 7, Torre Annunziata a partire dalle 18,00, con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare il progetto Loving Souls che promette di rendere sicura e confortevole la vita dei bambini ospiti dell'orfanotrofio “Kariobangi Outreach Childrens Home”, sito a Nairobi, in Kenya.

L’evento, con accesso gratuito, è stato pensato per celebrare e promuovere la cultura e la storia dell'Africa, tramite la testimonianza di persone che operano sul continente Africano sia con attività di volontario che imprenditoriali. Il tutto sarà accompagnato da catering con piatti tipici di alcuni paesi dell'Africa, mercatini, e momenti di puro intrattenimento.

Sarà inoltre possibile donare un contributo per il progetto tramite il nostro link paypal: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=RFX2TZ2HYBFA2

Oppure tramite bonifico: CC intestato a Rotaract club Annunziata - Oplonti. Causale: Donazione Loving Souls. IBAN: IT53O0306909606100000198760