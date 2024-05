A cura della Redazione

Torna in scena l’Opera dei Pupi. Da lunedì 20 a venerdì 24 un’intera settimana a Torre Annunziata dedicata allo straordinario patrimonio della famiglia Corelli.

Il progetto, promosso dal Rotary Club Torre Annunziata Oplonti, parte lunedì 20 maggio con l’inaugurazione della mostra. Decine e decine di pupi, materiale storico, copioni antichi e oggetti di scena che saranno esposti nel teatrino dei Salesiani, trasformato per l’occasione a museo dei pupi. La mostra sarà aperta al pubblico fino a giovedì 23 maggio (orari 9-13 e 17-19). Negli stessi giorni, in contemporanea, i maestri pupari della famiglia Corelli, con Vincenzo Corelli in testa, saranno impegnati in attività laboratoriali nelle scuole partner del progetto.

Un’attività che è stata possibile grazie anche al contributo del Distretto Rotary 2101 e dei Rotary Club partner (Boscotrecase Reale, Ercolano, E Club Vesuvio, Napoli Posillipo, Nola Pomigliano, Ottaviano, Poggiomarino, Pompei, Pompei Villa dei Misteri, Salerno Duomo, Scafati Angri Realvalle, Torre del Greco e Rotaract Torre Annunziata Oplonti). Le scuole partner sono l’I.C. “G. Leopardi” e il II Circolo “G. Siani” di Torre Annunziata, l’I.C. “Falcone Scauda” di Torre del Greco, l’Istituto “San Domenico Savio” di Terzigno e il I Circolo “Anna Ferrara” di Scafati.

Le attività termineranno venerdì 24 maggio quando gli studenti delle scuole avranno la possibilità di vedere per la prima volta uno spettacolo dei Pupi. In scena la commedia Le parole come dono dedicata al tema della pace nel mondo.

“Il Rotary Club di Torre Annunziata ha avviato già da tempo un percorso che ha come obiettivo quello di recuperare e valorizzare lo straordinario patrimonio culturale della famiglia Corelli – spiega Catello Germano, presidente del Rotary Club oplontino –. L’anno scorso abbiamo organizzato al Di Costanzo Mattiello di Pompei uno spettacolo che ha visto la partecipazione di oltre 400 studenti delle province di Napoli e Salerno. Quest’anno il progetto coniuga laboratori nelle scuole, una mostra e una rappresentazione che torna a Torre Annunziata dopo tantissimi anni, grazie alla collaborazione dei Salesiani e di don Gino che ha subito raccolto l’invito ad ospitare le attività. Quello sui Pupi è un percorso che intendiamo continuare anche con il supporto, ci auguriamo, del Comune di Torre Annunziata. Non è un caso infatti che l’inaugurazione si terrà in contemporanea con il confronto tra i quattro candidati a sindaco che abbiamo invitato a vedere la mostra. Chi si candida a governare la città non può non conoscere le potenzialità di un patrimonio che abbiamo solo a Torre Annunziata”.