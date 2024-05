A cura della Redazione

Anche quest’anno l’Associazione "Gli amici di Anita Sorrentino" promuove una serata di beneficenza a favore dell'Associazione “Sanfilippo Fighters”, che accoglie malati con la Sindrome di Sanfilippo, una malattia genetica rara per la quale la medicina non ha ancora individuato terapie specifiche per debellarla.

Il 5 giugno, alle ore 20, presso il teatro dell'istituto S. Maria Mazzarello di Torre Annunziata in Via Cavour 22, è in programma “Insieme sosteniamo con la musica”, grande concerto con la presenza di Gianni Conte, voce storica dell’orchestra italiana di Renzo Arbore e di Martina Caso, attrice cantante e performer.

Come ad ogni iniziativa l’Associazione "Gli amici di Anita Sorrentino" proverà a donare una piccola carezza a queste famiglie che si trovano a vivere con bambini che nascono senza palesare problemi fisici, ma giorno dopo giorno perdono la funzionalità dei muscoli trovando la morte in età adolescenziale quando viene attaccato anche il cuore. Una malattia terribile con un’aspettativa di vita di massimo 16-17 anni.

A condurre la serata saranno Pasquale Nastri, attore e presidente della Compagnia teatrale I Senzarteneparte, e Enza Perna, giornalista.

“All’evento presenzierà anche Katia Moletta, Presidente Nazionale dell'Associazione “Sanfilippo Fighters” – afferma Pina Balzano, fondatrice dell’Associazione "Gli amici di Anita Sorrentino" e promotrice dell’evento - che ritirerà piccole briciole di Amore di tanti che hanno creduto in questo gemellaggio, sperando di ripeterlo ogni anno, fin quando la ricerca non troverà una cura. Noi crediamo nei sogni e siamo sicuri che presto arriverà qualche notizia positiva in questo versante”.

Per info biglietti +393341153771