Rifacimento pavimentazione stradale di tratti di corso Umberto I e di via Cuparella a Torre Annunziata.

Nell’ambito delle opere di riqualificazione delle strade cittadine, da mercoledì 22 maggio a sabato 25 maggio è istituito il divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata in corso Umberto I dal civico 143 al 95 (incrocio via Gino Alfani - via Vesuvio) e via Cuparella dal civico 1 al civico 1.

Inoltre sempre negli stessi giorni, dalle ore 07.00 alle ore 17.00, è istituito il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico e/o movieri con contestuale restringimento temporaneo della carreggiata, nel tratto interessato ai lavori di corso Umberto.

Lo stesso senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico e/o movieri, con contestuale restringimento temporaneo della carreggiata, sarà adottato nel tratto interessato ai lavori in via Cuparella.