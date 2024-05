Arrivata “in volo” a La Ciotat, cittadina francese della Provenza-Costa Azzurra gemellata con Torre Annunziata, la delegazione della nostra città invitata a visitare questa località balneare e a partecipare ad una serata italiana.

È stata accolta all’aeroporto dalla presidente del comitato di gemellaggio, Ghislaine Champion, dalla sua collaboratrice, Patricia Nebula Pontremoli, e da altri esponenti del comitato francese. La delegazione torrese è composta dal presidente della Pro Loco “Oplonti”, Luigi Scognamiglio, dal segretario Bartolo De Simone, dal presidente della Pro Loco “Il faro”, Salvatore Giordano, e dal rappresentante dell’amministrazione di Torre Annunziata, Andrea Castaldo.

Questo gemellaggio è nato alla fine del secondo mandato del sindaco Francesco Maria Cucolo, nel 2005, che andò anche in visita a La Ciotat, e ufficializzato l’anno dopo durante la sindacatura del primo cittadino Luigi Monaco, che accolse il “maire”, il sindaco, purtroppo scomparso, Patrick Boré. Poi per tredici lunghi anni questo gemellaggio sembrava dimenticato, fin quando, a settembre del 2019, è venuta a Torre Annunziata una delegazione del comitato di gemellaggio di La Ciotat guidata dalla presidente Ghislaine Champion, accolta dal sindaco Vincenzo Ascione e dal sottoscritto, loro amico ma anche interprete e “guida turistica” per far conoscere a tutti i francesi le bellezze naturali, gastronomiche, artistiche ed archeologiche di Torre Annunziata. Infatti visitarono la villa di Poppea, il pastificio Setaro, il museo dell’Identità, le Terme Nunziante e gustarono la cucina del ristorante “La Barchetta”.

Poi la pandemia ha bloccato questa collaborazione, ripresa però a settembre del 2022, grazie all’invito della presidente Ghislaine Champion al commissario Enrico Caterino, a partecipare a delle serate in onore di Torre Annunziata. L’invito fu accolto dal prefetto Caterino che inviò l’allora comandante della Polizia Municipale Gianluigi Palazzo in rappresentanza della nostra città. Accompagnato dallo scrivente, invitato a titolo personale dal comitato di La Ciotat, per tenere delle conferenze in francese, anche alla presenza del sindaco Arlette Salvo, su Torre Annunziata, la sua storia e le attrattive turistiche che la caratterizzano.

E siamo così arrivati all’altra sera, quando è atterrata all’aeroporto di Marsiglia la nuova delegazione torrese, che sarà ospitata fino a domenica e che sarà anche accolta dal nuovo primo cittadino Alexandre Doriol.