La Filctem Cgil, a cui aderiscono i lavoratori della Chimica, del Tessile, dell’Energia, delle Manifatture, ha dedicato la nuova scuola di formazione sindacale e politica di Milano a Enzo De Caro.

«Enzo è stato un grande sindacalista, già consigliere comunale di Torre Annunziata – afferma il candidato sindaco del centrosinistra Corrado Cuccurullo -.

L'intitolazione della Scuola di Milano riconosce il grande impegno di Enzo e ricorda il prestigio del movimento sindacale di Torre Annunziata, la cui Camera del Lavoro fu fondata nel 1902, e la statura politica di chi sedeva tra gli scranni del Consiglio Comunale della nostra città.

Per Enzo, per tutti i lavoratori, per tutti i diritti, per Torre Annunziata».