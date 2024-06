A cura della Redazione

“Affidamento in concessione del servizio di gestione di parcheggi pubblici a pagamento, non custoditi, ubicati nel territorio del comune di Torre Annunziata, comprensivo di fornitura ed installazione di parcometri”.

Dopo oltre 4 anni di sospensione del servizio, con una perdita nelle casse comunali di svariati milioni di euro, la Commissione Straordinaria del Comune di Torre Annunziata, con delibera del 21 giugno scorso, ha riapprovato in modo definitivo la proposta di affidare in concessione la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento (analoga delibera fu approvata nel dicembre del 2022 ma mai resa esecutiva).

Il progetto è stato rivisto più volte, avvalendosi anche dei suggerimenti proposti da noi e dalle associazioni del territorio, ed alla fine sono stati individuate quattro aree, fissati il numero degli stalli sia liberi che a pagamento, orari, e costo del servizio.

In totale gli stalli a pagamento (50 cent per mezz’ora ed 1 euro per un’ora per le tre zone A, B e C) sono 956, mentre quelli liberi sono 412. Inoltre sono stati riservati 61 stalli per moto, 71 per veicoli con il contrassegno invalidi, 29 per scarico merci, 8 per farmacie, 44 riservati, 31 rosa (donne incinte) e 44 verdi (per ricarica elettrica).

Gli orari per la sosta a pagamento per tutte e tre le zone sono: 8-13, 15-21.

La città è stata divisa in quattro zone: “Bianca”, “A”, “B”, e “C”.

La zona “Bianca” è sprovvista di strisce blu e comprende: piazza De Nicola, via Sandulli, via De Gennaro, via IV Giornate, via Iacono, via Gambardella.

Le strade comprese nella zona “A” sono: corso Umberto, via dei Mille, via Vesuvio, via Maresca, via Alfani, Rampa Nunziante, viale Marconi.

Le strade comprese nella zona “B” sono: via Fusco, Largo Luigi Manzo, Area Tribuna-Stadio, Area piazzale Kennedy, via Tagliamonte, via Simonetti, via Poerio, piazza Cesàro.

Le strade comprese nella zona “C” sono: corso Vittorio Emanuele III, ex mercato ortofrutticolo di via Roma, viale Manfredi, piazza Risorgimento.

Al fine di favorire i residenti meno abbienti, i lavoratori fuorisede e i turisti sono previste agevolazioni tariffarie e abbonamenti, che variano a seconda del reddito familiare e delle zone.

Nella zona “A” si va dai 50 euro ai 150 euro per un abbonamento annuale, dagli 8 ai 25 euro per un abbonamento mensile.

Nella zona “B” si va dai 40 ai 130 euro (annuale), dai 9 ai 22 euro (settimanale).

Nella zona “C” si va dai 35 ai 110 euro (annuale), dai 6 ai 18 euro (settimanale).

Intanto, nell’attesa che venga espletata la gara di appalto (base d’asta 4,8 milioni di euro per cinque anni), le strisce blu lungo corso Vittorio Emanuele III sono state trasformate in bianche, per poi essere ritinte in blu quando andrà in vigore la sosta a pagamento. Decisione abbastanza incomprensibile. Non era meglio ritingerle direttamente blu?