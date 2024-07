“Buongiorno Salvatore, so che avete eletto un nuovo sindaco a Torre Annunziata. Sarebbe possibile avere il suo nome e l’indirizzo email, per fargli gli auguri?”.

A scrivermi questo messaggio in francese è stata qualche giorno fa Geneviève Boissier (nella foto con il sindaco Alexandre Doriol), assessore agli Affari Europei, Gioventù e Gemellaggio di La Ciotat, la città della Provenza-Costa Azzurra gemellata dal 2006 con Torre Annunziata. E parlava anche a nome del sindaco Alexandre Doriol, eletto un anno fa alla guida del Comune francese.

Avevo conosciuto Geneviève circa due anni fa, nel settembre 2022, quando mi ero recato a La Ciotat su invito di Ghislaine Champion, presidente del comitato di gemellaggio, per tenere una conferenza in francese su Torre Annunziata, la sua storia e le sue bellezze naturali, artistiche e archeologiche. Per soddisfare questa sua richiesta, ho contattato il sindaco Corrado Cuccurullo, il quale si è subito dichiarato disponibile a darmi la sua email che ho poi trasmesso sia a Geneviève che a Ghislaine. Quest’ultima oramai è diventata una mia amica, visto che ho fatto la sua conoscenza nel 2019, quando è venuta a Torre Annunziata con alcuni esponenti del comitato di gemellaggio, tra i quali Patricia Nebula Pontremoli, che mi aveva contattato per prima, accompagnandoli in visita alla Villa di Poppea, al pastificio Setaro, alle Terme e al Museo dell’Identità.

(Nella foto, il comitato di gemellaggio di La Ciotat in visita al pastificio Setaro (Ghislaine Champion è con la maglietta nera vicino a Vincenzo Setaro)

L’assessore Boissier e la presidente Champion ieri hanno inviato, con due distinte email, le loro felicitazioni e quelle del sindaco Alexandre Doriol al nostro primo cittadino, con l’augurio “di poter realizzare in questo mandato i vostri propositi per Torre Annunziata, e per l’avvenire di rafforzare i legami tra le nostre due città, favorendo gli scambi culturali, sportivi ed artistici”.

A tal proposito si sono recati a La Ciotat, a maggio scorso, i presidenti delle Pro Loco “Oplonti e “Il faro”, Luigi Scognamiglio e Salvatore Giordano, insieme a Bartolo De Simone e al rappresentante Andrea Castaldo dell’allora amministrazione del commissario Enrico Caterino.

E in autunno è prevista la visita a Torre Annunziata, in occasione della festività del 22 ottobre, sia del comitato di gemellaggio di La Ciotat che dell’assessore Geneviève Boissier e, chissà, anche del sindaco Alexandre Doriol.