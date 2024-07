A cura della Redazione

Pulizia e lavaggio delle strade a Torre Annunziata. Questa mattina moltissime auto parcheggiate in via dei Mille avevano ben esposta sul parabrezza la multa per divieto di sosta.

A parecchi automobilisti sarà sicuramente sfuggito il fatto che oggi, lunedì 29 luglio, per permettere la pulizia ed il lavaggio delle strade anche in prossimità dei marciapiedi, c’era il divieto di sosta in più strade della città, tra cui via dei Mille.

Si ricorda che domani, martedì 30 luglio, le strade interessate alla pulizia sono Corso Umberto I, dall'intersezione con Via dei Mille fino all'intersezione con Via G. Alfani; Via Vittorio Veneto, lato dx direzione Pompei, dall'intersezione con Via Vesuvio fino all'intersezione con Via L. Iacono; Piazza E. Cesaro.

IL CALENDARIO DEL LAVAGGIO E PULIZIE STRADE

Lunedì

Via dei Mille, lato sinistro direzione mare; Via Simonetti; Via Caravelli, dall'intersezione con Via Gambardella fino al civico 37; Via Gambardella; Via Fusco, lato destro direzione Via G. Alfani; Corso Umberto I, dall'intersezione con via dei Mille fino all'intersezione con Piazza E. Cesaro.

Martedì

Corso Umberto I, dall'intersezione con Via dei Mille fino all'intersezione con Via G. Alfani; Via Vittorio Veneto, lato dx direzione Pompei, dall'intersezione con Via Vesuvio fino all'intersezione con Via L. Iacono; Piazza E. Cesaro.

Mercoledì

Corso Umberto I, dall'intersezione con Via G. Alfani fino all'intersezione con Via Gambardella; Via Vesuvio, dall'intersezione con Via Vittorio Veneto fino all'intersezione con Corso Umberto I; Via Fusco, lato sinistro, direzione Via G. Alfani; Via G. Alfani, dall'intersezione con Via Rampa Nunziante fino all'intersezione con Corso Umberto I, lato dx, secondo il senso unico di marcia; Via Vittorio Veneto, direzione Pompei, dall'intersezione con Via L. Iacono fino all'intersezione con Via IV Novembre.

Giovedì

Via Tagliamonte, lato sinistro direzione mare, dall'intersezione con Via Simonetti, fino all'intersezione con Corso Umberto I; Corso Vittorio Emanuele III, dall'intersezione con Via Carlo Poerio, fino all'intersezione con Corso Umberto I, lato sx secondo il senso unico di marcia.

Venerdì

Via dei Mille, lato destro, direzione Corso Umberto I; Via San Francesco di Paola; Via Vittorio Veneto, dall'intersezione con Via IV Novembre fino all'intersezione con Via Parini; Corso Vittorio Emanuele II, da Via Talamo a Piazza Matteotti.

Sabato

Corso Vittorio Emanuele III, da Piazza Matteotti a via Cuparella; Via Caravelli, direzione Napoli, dal civico 37 all'intersezione con Via Prota; Via G. Alfani, dall'intersezione con Rampa Nunziante, fino all'intersezione con Via Gambardella; Via Vittorio Veneto, dall'intersezione con Via Parini fino all'intersezione con Via Sant'Alfonso De' Liguori.