Movida sul litorale di Torre Annunziata. Ogni anno, in estate, si ripresenta il problema del caos di auto e moto lungo via Marconi e via Colombo, la strada che fiancheggia i lidi balneari.

La zona viene presa d’assalto dai giovani e giovanissimi, che, con lo scorazzare in sella ai motorini, creano non pochi problemi alla viabilità.

La cosa ottimale sarebbe pedonalizzare via Colomdo dalle 20 alle 24 in modo da poter passeggiare tranquilli senza la paura di essere investiti da auto e moto. Nel contempo far diventare via Marconi a doppio senso di marcia con divieto di sosta sui due lati della strada. Ma questo presupporrebbe togliere centinaia di posti auto ai frequentatori del litorale, con grave danno per gli operatori economici del posto (quattro punti di ristoro e tre bar).

Allora qual è la soluzione? Il problema si potrebbe risolvere solo con la creazione di un ampio parcheggio, oltre quello della darsena dei pescatori che oramai è insufficiente ad accogliere le centinaia di auto.

La questione è stata posta anche dai due consiglieri comunali di Oplonti Futura, Lucio D’Avino e Marco Russo, i quali hanno indirizzato una lettera al sindaco Corrado Cuccurullo sollecitandolo a chiudere via Colombo, “considerato che dopo le ore 23,00 – si legge nella nota – in assenza di controlli fissi, la circolazione di auto e moto rappresenta un serio, noto e comprovato pericolo per la pubblica incolumità”.

Oramai siamo agli sgoccioli dell’estate, difficilmente sarà preso un provvedimento che va nella direzione della chiusura della strada, anche se il problema rimane in tutta la sua criticità.

E allora incominciamo ad attrezzarci per la prossima estate. Un’idea già sta sul tavolo e fa parte del Progetto presentato in pompa magna dalla Commissione Straordinaria da parte del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) Costructura Consulting, che si è aggiudicò il relativo bando internazionale.

Esso prevede, tra l’altro, il ridisegno di via Cristoforo Colombo (strada adiacente ai lidi), rendendola completamente pedonale, con riqualificazione del verde pubblico e degli arredi, e nel contempo si prevede via Marconi a doppio senso di circolazione, con parcheggio da individuare nell’area ex Damiano. Il progetto prevede, inoltre, l’ampliamento dell’area pedonale anche sull’arenile comunale (Mappatella) con una profondità di circa 12,00 metri mediante la realizzazione di una piattaforma belvedere in tavolato ligneo.

Nelle more della realizzazione del progetto, che manca ancora di finanziamenti, si potrebbe partire realizzando un parcheggio nell’x area Damiano. Solo allora si potrebbe incominciare a parlare della pedonalizzazione di via Colombo.

Intanto, però, si incrementi il servizio di vigianza da parte delle Forze dell'ordine e della Poizia municipale lungo il litorale.