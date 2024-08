Non solo divieto di balneazione emanato dall’Arpac e recepito da un’ordinanza del sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo.

Oggi, venerdì 23 agosto, nella città oplontina il mare antistante i lidi e le spiagge libere è stato fino a mezzogiorno in condizioni pietose, poi il vento ha provveduto a trasportare lontano una parte dei rifiuti. Sulla battigia c’era e c’è di tutto. Sull’arenile pesci morti e pomodori, oltre ad arbusti vari, buste, bottigliette e bicchieri di plastica.

La sporcizia in mare era evidente e, nonostante ciò, ci sono stati molti temerari che si sono avventurati per un bagno in uno specchio d'acqua davvero improponibile. Gli sforzi dell’amministrazione, che nei giorni scorsi ha attivato un robot per la pulizia della spiaggia libera del Mappatella, sono encomiabili, visto anche le risorse economiche impiegate, ma fin quando il comune di Torre del Greco sversa i reflui fognari in mare, e il Sarno non viene completamente bonificato, avremo sempre sul nostro litorale una balneabilità ad intermittenza. Appena cambiano le correnti, appena fa un acquazzone che trascina di tutto e di più verso il mare, così le acque antistanti il litorale oplontino diventano sporche e inquinate.

Si spera che entro il 2025 il comune di Torre del Greco colleghi il proprio impianto fognario al collettore di Torre Annunziata per trasportare i reflui fognari al depuratore di Foce Sarno, nel territorio di Castellammare di Stabia. Intanto per la fine del mese di settembre, nel comune oplontino, è previsto il completamento dell’ultimo tratto di microtunnelling relativo al cantiere di via Fusco, che consentirà il collegamento all’esistente collettore comprensoriale. Entro la fine del 2024, quindi, il 40% circa dei reflui prodotti dai cittadini corallini sarà destinato all’impianto principale.

C'è poi la galleria sulla spiaggetta di Capo Oncino, di competenza della Gori, che non è stata ancora sgombrata da rifiuti, nonostante le segnalazioni dei volontari dediti alla pulizia degli arenili pubblici. Quando piove in modo copioso, l’acqua piovana, attraverso la galleria, viene veicolata in mare portando con sé i rifiuti che incontra lungo il percorso… Rinnoviamo pertanto l'appello alla Gori di far provvedere alla pulizia della galleria e a chiudervi l'accesso.