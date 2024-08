Il mio articolo su Nicola Maresca ha suscitato, nei commenti su Facebook, un dibattito tra due torresi, tra l’altro una anche discendente del nostro esimio concittadino, al quale sono intitolate via e traversa Maresca.

Il primo sosteneva di sostituirle con il nome di Maria Orsini o di Giovanni Voiello, la seconda invece ribadiva l’importanza del suo antenato e quindi di lasciare l’attuale denominazione.

Mi sono permesso allora di intervenire nel dibattito, correggendo il cittadino che affermava che Nicola Maresca era di Torre del Greco (cosa inesatta perché nato a Torre Annunziata, come si può leggere nell’articolo) e quindi che era meglio intitolare strade a torresi. A parte il fatto che se avessimo seguito questo criterio non avremmo dovuto intitolare strade e piazze a Gino Alfani, Giuseppe Tagliamonte, Giovanni Nicotera, Ernesto Cesaro, ecc. , ma c’è anche da precisare che lo stesso Voiello è nato a San Giovanni a Teduccio.

La discussione ha offerto, però, uno spunto interessante su traversa Maresca, che essendo un “doppione” della via, perché entrambe dedicate a Nicola Maresca, potrebbe essere intitolata a Giovanni Voiello, dove era operativo il suo pastificio. E personalmente ho aggiunto anche la mia proposta di intitolare la parte terminale di via Gambardella, quella per essere precisi della discesa Oncino, a Maria Orsini. Visto che proprio vicino alla spiaggetta c’era la casa della famiglia Orsini, e in considerazione del fatto che proprio nelle acque dell’Oncino sono state disperse, per volontà della stessa Maria Orsini, le sue ceneri. Anche perché era un luogo tanto amato dalla scrittrice, legato soprattutto alla sua infanzia.

Queste due proposte, relative a Giovanni Voiello e Maria Orsini le indirizzeremo perciò al sindaco, all’assessore alla toponomastica e al consiglio comunale, affinché le valutino e se le condividono se ne potranno fare interprete con un’apposita delibera.