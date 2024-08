A cura della Redazione

Notte Bianca, tanti appuntamenti culturali, sportivi e musicali e concerto di fine estate con Gigi Finizio. Al via il cartellone di eventi “Scorci e sogni di fine estate” promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo. Al rientro dalle vacanze di agosto, i cittadini di Torre Annunziata troveranno un ricco programma di iniziative per prolungare la stagione estiva in città.

Si parte il 7 settembre con la Notte Bianca di Oplonti, un appuntamento che rientra nel Cartellone di Eventi della Città Metropolitana.

Il week end successivo, dal 13 al 15 settembre, spazio allo sport. La villa comunale si trasformerà in un campus sportivo in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Saranno allestiti in Villa campi di basket e tappeti per dimostrazioni di incontri di pallacanestro e incontri di boxe.

Domenica 15 e mercoledì 18 torna a Torre Annunziata il festival di musica etnica Ethnos con due concerti in villa Parnaso: il primo con la compositrice franco siriana Naissam Jalal. Il mercoledì spazio al progetto musicale Persephone.

Concerti musicali anche nelle chiese della città. Tre appuntamenti musicali con i tenori del San Carlo: sabato 14 alla Chiesa dello Spirito Santo e domenica 21 alla SS Trinità doppio appuntamento dedicato a Puccini, rispettivamente con pagine scelte dalla Tosca e da Madame Butterfly. Il tour nelle chiese finisce il 26 settembre nella chiesa di San Michele a Rovigliano con un omaggio a Caruso.

L’appuntamento più atteso che chiude la stagione estiva a Torre Annunziata è senza dubbio il concerto di Gigi Finizio. Venerdì 20 settembre in Villa comunale il concerto del cantante napoletano.

“La socialità è uno dei pilastri della rigenerazione – afferma il sindaco Corrado Cucurrullo - Abbiamo messo su in poco tempo un articolato programma di eventi che vanno dalla musica, allo sport alla cultura all’intrattenimento per le famiglie. Contiamo molto su questi appuntamenti per rivitalizzare le nostre strade e i nostri quartieri”.