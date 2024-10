A cura della Redazione

Il maltempo di sabato 19 e quelle previste per domenica 20 ottobre (previsioni non confermate) hanno portato al rinvio dello “Street Festival Aret e Vecr d’a Marin” al 26-27 ottobre. Lo stesso dicasi per il Corteo “Rievocazione storica nascita di Torre Annunziata” con sbandieratori, archibugi, figuranti in costume e tamburini (prevista per 19 ottobre) e per la sfilata delle carrozze d'epoca (prevista per il 20 ottobre).

Vediamo ora qual è il programma per oggi, lunedì 21 ottobre:

Ore 19,00: Palazzo Criscuolo Sala degli Specchi: Premio Casa Reale, consegna riconoscimento ad eccellenze sul territorio.

Ore 20,00: spettacoli itineranti per la città. Angolo via G. Alfani – corso Umberto I: band itinerante.

Piazza E. Cesaro “Mondo Bizzarro”, spettacolo ad alto impatto visivo, cinque artisti impegnati in performance acrobatiche e circensi ed interazioni comiche da mini Circus show.

Corso Umberto I - Chiesa Spirito Santo: Video Mapping: giochi di luci e immagini.

Corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III: Spettacolo Musicale “Note e Napule” chitarra, mandolino e nacchere.

Scarabocchio Clown Show: personaggio con camper Clown e clown machine a tema musicale, con musiche animate e numeri di clowneria itinerante, buffi pupazzi per offrire un pizzico di allegria e sana follia.

Spettacolo Fire Show: performance artistica itinerante con numeri di fuoco.

Dalle ore 18,00 alle ore 24,00 divieto di transito e circolazione in corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III.

