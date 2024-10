Con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici di ieri sera 24 ottobre, si sono chiusi formalmente i festeggiamenti in onore della SS. Madonna della Neve a Torre Annunziata.

Una batteria di fuochi spettacolari che ha intrattenuto i tantissimi “spettatori” con lo sguardo in alto per circa un quarto d’ora.

Una festa a cui i cittadini torresi hanno risposto con grande entusiasmo, dopo le ultime ricorrenze organizzate in forma ridotta, sia a causa della pandemia da Covid che per la gestione commissariale al Comune.

Certo si poteva fare meglio (luminarie dimezzate, alberi non potati che oscuravano quel minimo di illuminazione installata in corso Umberto I, zona sud di corso Vittorio Emanuele III con le luminarie ma completamente abbandonata a se stessa), ma bisogna anche dire che questa amministrazione guidata dal sindaco Corradoo Cuccurullo governa da pochi mesi, e che le (poche) risorse in bilancio sono state stanziate dalla Commissione straordinaria.

Comunque va premiato lo sforzo di riportare la festa più amata dei torresi ai fasti di un tempo, con tante iniziative che hanno intrattenuto piacevolmente cittadini torresi, e non, e che hanno dato anche una boccata di ossigeno al commercio locale.

Un consiglio per il futuro. Due sono gli eventi all’anno che coinvolgono la totalità della popolazione: la Festa del 22 Ottobre e il Natale. E su questi eventi che andrebbero concentrate le maggiore risorse in bilancio e le migliori energie disponibili. Sarebbe il caso, quindi, soprattutto per la Festa del 22 Ottobre, di avvalersi di un direttore artistico che organizzi il tutto con un certo anticipo rispetto al periodo della ricorrenza. Non si può dar luogo ad un evento di così grande valenza senza il supporto di una struttura qualificata e per di più a ridosso della festa.

Ma la festa non è finita...

Seppure con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici si sono chiusi ufficialmente i festeggiamenti civili, va ricordato infine che sabato 26 e domenica 27 ottobre saranno recuperate le iniziative programmate per i giorni 19 e 20 ottobre scorsi e rinviate a causa del maltempo.