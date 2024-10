Ultima mattinata della delegazione di La Ciotat a Torre Annunziata, quella di venerdì 25 ottobre. I Francesi sono stati accompagnati alla villa di Poppea dai presidenti delle due Pro Loco torresi, “Oplonti Marina del Sole” e “Il Faro”, Luigi Scognamiglio e Salvatore Giordano. Lì erano in attesa l’assessore Gianfranco Scafa e la presidente dell’Archeoclub Mirella Azzurro, che li hanno guidati in visita nella dimora patrizia della moglie dell’imperatore Nerone.

L’assessore Geneviève Boissier e la presidente del comitato di gemellaggio di La Ciotat, Ghislaine Champion, insieme ai loro concittadini, hanno ammirato estasiati gli affreschi e le statue romane presenti nel sito archeologico. Mentre la professoressa Mirella Azzurro dava delle informazioni a mano a mano che procedeva la visita, un’esponente del comitato di gemellaggio, Patricia Nebula Pontremoli, di origine italiana, provvedeva a tradurle per i Francesi.

Al termine, la delegazione si è recata nella vicina sede della Pro Loco di via Sepolcri per vedere il plastico della villa di Poppea e i vestiti di epoca romana lì esposti.

Prima della partenza nel pomeriggio per La Ciotat, i turisti Francesi mi hanno espresso (sono loro amico) la propria soddisfazione e gioia per aver conosciuto la città di Torre Annunziata, la sua storia e le sue bellezze, per aver incontrato il nuovo sindaco Corrado Cuccurullo e constatato la cordialità e gentilezza di coloro che li hanno accolti.

“Merci al sindaco, alle due Pro Loco, al Basketorre, al Caffè Letterario NuoveVoci, al Circolo Nautico Arcobaleno e all’Archeoclub- hanno detto in coro in italiano -, noi amiamo Torre Annunziata”.