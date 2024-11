Settimana della scienza al liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata. Da lunedì 18 a venerdì 22 novembre ci saranno cinque giorni di incontri per far scoprire agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado del territorio, ai loro genitori e docenti, la bellezza della scienza e della ricerca attraverso le parole di giovani studiosi.

Dalla giornata della biologia con la ricercatrice dell’istituto di chimica biomolecolare del CNR di Pozzuoli Nunzia Esercizio, che presenta “C’era una volta un batterio... Storia di Thermotoga neapolitana” a quella con l’ingegnere aerospaziale Antonio Di Mauro che illustra “La fisica del volo”, si passa dall’infinitamente piccolo agli spazi infiniti del cielo.

Poi Domenico De Simone, studente del corso di laurea in matematica, ci porta a scoprire le “Curiosità matematiche”, così come Chiara De Angelis, laureanda in chimica, ci fa conoscere “Alcuni processi della chimica industriale: la produzione dell’ammoniaca e dell’acido nitrico”. Gli incontri termineranno con Ciro Marasco, studente di geologia, che ci conduce in una realtà completamente diversa, quella di “Veduvio&co: i vulcani della Campania”. Ma non sarà solo teoria, perché al termine di ogni intervento seguirà un’attività laboratoriale.

Questo viaggio nel mondo affascinante della scienza, che durerà per cinque giorni, sicuramente appassionerà gli studenti che dovranno iscriversi al primo anno delle scuole superiori e ognuno di loro potrà orientarsi per scegliere il proprio futuro in un settore d’avanguardia, nella scuola "Per l’Italia di domani”.

L’offerta formativa del “Pitagora-Croce” non finisce qui, perché c’è anche il liceo scientifico con indirizzo “Curvatura Logica e Robotica”, che consente il potenziamento delle competenze STEM con ore di robotica in orario extracurricolare e il conseguimento del “Patentino della Robotica”. Un piano di studi che prevede anche un’ora di informatica e intelligenza artificiale e persino la didattica interdisciplinare del latino, creando un legame tra la tradizione classica e l’innovazione tecnologica.