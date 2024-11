A cura della Redazione

In vista dell’apertura di Maximall Pompeii, cambia la viabilità nelle strade in prossimità del mega centro commerciale. Il nuovo sistema dovrebbe rendere il traffico più scorrevole ed evitare che si formino grossi ingorghi lungo le arterie che conducono al Maximall.

Pertanto, dalle ore 7,00 del giorno 22 novembre 2024, e sino all’adozione di un successivo provvedimento definitivo, sono previsti molti cambiamenti nella circolazione degli autoveicoli.

E' istituito il senso unico di marcia in via Settetermini, nel tratto compreso tra via Penniniello (tratto di nuova realizzazione) e l’intersezione con via Vittorio Veneto in direzione via Plinio, e l’istituzione di corsie di preselezione per la svolta a destra in via Vittorio Veneto e a sinistra in via Plinio.

E' istituito il senso unico di marcia in via Plinio nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Settermini e la rotatoria all’altezza del civico 125 in direzione Pompei.

E' istituito il senso unico di marcia in via Plinio nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Penniniello (all’altezza del civico 125 di via Plinio) e il civico 191/A in direzione Torre del Greco, con obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Pompei in via Penniniello (altezza ex deposito Eav) e corsie di preselezione.

E' istituito il senso unico di marcia in via Plinio nel tratto di strada compreso tra il civico 191/A e la rotatoria di collegamento con via Castriota in direzione Pompei, con corsie di preselezione e il dare precedenza ai veicoli che percorrono la rotonda.

E' istituito il senso unico di marcia in via Sant’Alfonso de’ Liguori in direzione piazza imbriani, e del divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli con rimozione forzata.

E' istituito il senso unico di marcia in via Penniniello nel tratto compreso tra lo svincolo di Torre Annunziata Sud e via Settetermini, in direzione via Settetermini, con corsie di preselezione per la svolta a destra e a sinistra in via Settermini.

E' istituito il senso unico di marcia in via Penniniello (tratto che costeggia l’area Eav) in direzione parco Penniniello, con obbligo di svolta a sinistra in direzione via Settetermini e con corsie di preselezione per la svolta a sinistra;

Infine, è istituito il limite di velocità fissato nel massimo di 30 km/h in via Penniniello.

