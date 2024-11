A cura della Redazione

Come avevamo già precedentemente scritto nell’articolo “Come cambia la viabilità in vista dell'apertura del centro Maximall Pompeii”, dal 22 e fino al 29 novembre andrà in vigore il nuovo piano viario nell’area adiacente il centro Maximall Pompeii.

Un intervento temporaneo anche perché ci sono molti lavori che ancora proseguono, a cominciare dalla viabilità interna al Centro commerciale.

Come cambiano i sensi di marcia in alcune strade

Vediamo più in concreto come cambiano i sensi di marcia in alcune strade in prossimità del Maximall. Innanzitutto chi proviene da Pompei in direzione Torre del Greco, subito dopo la rotonda davanti al Centro, deve svoltare obbligatoriamente a destra nella traversa Penniniello (oggetto di ampliamento più un tratto di nuova realizzazione nella parte finale) per poi immettersi in via Settetermini, scegliendo poi di svoltare a sinistra verso via Vittorio Veneto (tratto a senso unico) o a destra verso Boscoreale (vedi mappa sotto).

Chi percorre via Vittorio Veneto in direzione Pompei, deve obbligatoriamente girare a destra in via Sant’Alfonso Maria de Liguori (strada a senso unico e con divieto di sosta) per poi imboccare traversa Plinio (senso unico) e proseguire per via Plinio (vedi mappa sotto).

Allo stesso modo, chi da via Vittorio Veneto vuole dirigersi in via Settetermini deve fare lo stesso tragitto di chi vuole andare verso Pompei, solo che dopo aver imboccato traversa Plinio e via Plinio deve proseguire per traversa Penniniello (senso unico) (vedi mappa sotto).

Le dichiarazioni del sindaco Cuccurullo

"In queste ultime settimane abbiamo fatto un lavoro straordinario per improntare un piano che tenesse in considerazione le diverse esigenze del territorio - spiega il sindaco Corrado Cuccurullo - Insieme all'assessore alla viabilità Daniele Carotenuto, al Comando della Polizia Municipale, all'Ufficio tecnico e alla IrgenRe, società proprietaria del Maximall, abbiamo studiato la soluzione per ridurre al minimo i disagi e il traffico veicolare. Si tratta di un piano temporaneo che sarà oggetto di modifiche e interventi in corso d'opera, sul quale abbiamo lavorato intensamente nelle ultime settimane. Abbiamo dovuto recuperare in pochi mesi, anni di ritardi sulla vicenda".

Condividiamo con il sindaco che le soluzioni trovate ci sembrano migliorative per la viabilità, anche se poi vanno verificate sul campo, tuttavia parlare di “anni di ritardi sulla vicenda”, è come prendersela implicitamente con la Commissione straordinaria insediatasi al Comune sin da febbraio 2022, ovvero quasi tre anni fa.

Tra le strade attualmente interessate dai lavori c’è anche l'arteria che da via Plinio si immette nel Penniniello. La stradina, storicamente strada d'accesso al rione, in questi giorni è interessata da lavori di ampliamento: la carreggiata sarà di circa 8 metri. Questo permetterà a bus e mezzi pesanti di percorrere tale strada senza alcun problema. Va anche precisato che queste opere sono a carico della società IrgenRe, proprietari di Maximall, quali oneri di urbanizzazione, che hanno lo scopo di compensare la comunità per il nuovo carico urbanistico generato dalla nuova attività imprenditoriale.

"Questo piano trasforma temporaneamente tutta l'area in una grande rotonda, riducendo gli incroci - conclude il sindaco Cuccurullo -. Questo ci auguriamo riduca al minimo i disagi e il traffico in tutta l'area. Il Penniniello si apre alla città: questo favorirà una serie di interventi nel quartiere, rimasto per troppi anni in un cono d'ombra”.

Su quest’ultima affermazione il sindaco forse non è al corrente che il quartiere Penniniello è stato oggetto di finanziamenti di ben 12 milioni di euro (Contratto di quartiere 1 e 2), di cui 2 milioni di euro finanziati con fondi comunali, che hanno permesso la ristrutturazione di 5 palazzine (Contratto di quartiere 1) più di altre 10 (Contratto di quartiere 2), lavori attualmente in corso. E che la vera apertura del quartiere alla città si è avuta con la realizzazione di via Settetermini.