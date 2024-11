Un memorial di calcio dedicato a due indimenticabili dipendenti delle Poste Italiane, la direttrice dell’ufficio postale di Torre del Greco Anna Iozzino e l’addetto allo sportello dell’ufficio postale di Ercolano Maurizio Vitiello. Deceduti sul luogo del lavoro nell’adempimento del loro dovere.

La Iozzino, residente a Torre Annunziata e già direttrice dell’Ufficio Postale di via Sandulli, fu assassinata nel 2012 con tre colpi di pistola sparati da un dipendente risentito per un cambio di mansione. Vitiello, invece, fu colpito da un infarto durante il lavoro nel 2022 e per lui non ci fu niente da fare.

Per entrambi è stato organizzato un triangolare di calcio questa sera, mercoledì 20 novembre, alle ore 20, presso lo stadio comunale Vittorio Pozzo di Boscoreale. L’iniziativa è stata promossa dalle filiali Napoli 1- Città, Napoli 2 - Ovest e Napoli 3 - Est e da tutti gli uffici di Napoli e provincia.

È stata fortemente voluta dalla direttrice di Napoli 3 - Est Maria Teresa Vicario e dai suoi colleghi Pasquale Gallotta e Gennaro D’Ambrosio che dirigono rispettivamente gli uffici di Torre Annunziata e San Giorgio a Cremano. Una targa e una maglia commemorativa saranno donate al marito di Anna Iozzino, Alfonso Esposito, e ai figli Fortuna e Giovanni, presenti alla manifestazione.

“È un omaggio doveroso - ha affermato Pasquale Gallotta, direttore dell'Uffico postale oplontino - per ricordare un’amica e una dirigente modello che resterà per sempre nei nostri cuori”.