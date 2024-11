A cura della Redazione

Vuoi liberarti di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che non usi più e da rottamare? Basta recarti sabato 30 novembre nel punto di raccolta, nell’area antistante lo stadio Giraud a Torre Annunziata, dalle 8,30 alle 12,30.

E nel pomeriggio, alle 15,30, presso la chiesa “San Michele” a Rovigliano, ci sarà anche un confronto con i cittadini sulla raccolta differenziata. Inoltre coloro che porteranno micro RAEE, pile, toner, olio e farmaci riceveranno, oltre alla guida alla raccolta differenziata, anche una piantina con semi di Petunia. Tutto ciò nella giornata ecologica dedicata alla raccolta integrativa di ingombranti e RAEE, promossa dall’amministrazione comunale e organizzata dalla Prima Vera.

Perciò approfittate di questa occasione e liberatevi di divani, poltrone, mobili, sedie, materassi inutilizzati, persino bici rotte e grandi elettrodomestici, per evitare di tenerli in ripostigli e cantinole o, per qualche incivile, di lasciarli in mezzo alle strade o su marciapiedi. Contribuirete così a mantenere pulita e ordinata la vostra città, partecipando a questo progetto “Torre Annunziata è casa mia”.