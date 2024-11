A cura della Redazione

Revocata l’ordinanza del 15 novembre scorso che prevedeva la modifica temporanea della viabilità comunale in occasione dell’apertura del “Parco tematico Maximall Pompeii”.

Il nuovo piano viario sarebbe dovuto entrare in vigore ieri, 22 novembre, e protratto in via sperimentale fino al 29 novembre.

Ma qual è il motivo della revoca del provvedimento?

“La zona circostante il parco tematico in oggetto risulta ancora completamente cantierizzata - si legge nell’ordinanza a firma del comandante Giovanni Forgione -. In particolare: “il tratto di nuova realizzazione all’intersezione tra Via Penniniello e Via Settetermini non risulta realizzato; gli estremi della carreggiata di via Plinio risultano ad oggi completamente picchettati e recintati con reti di colore arancione; la traversa di via Penniniello, che doveva essere ampliata risulta completamente sterrata e interdetta al traffico veicolare e pedonale con dei new jersey; i marciapiedi di via Castriota non risultano ancora ultimati e sono picchettati e recintati da reti di colore arancione”.

In sostanza si è ancora lontani dal completamento dei lavori e si corre il rischio di non essere pronti, con la nuova viabilità, neppure per il giorno dell’apertura del Maximall, previsto per giovedì 28 novembre.