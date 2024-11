A cura della Redazione

E’ iniziata ieri, con ritardo rispetto agli anni precedenti ed il malcontento dei residenti ai primi piani dei corsi principali, la potatura del verde di Torre Annunziata.

Lo ha annunciato il sindaco Corrado Cuccurullo in un post sulla sua pagina di Facebook.

“Ho dato indicazione agli uffici e alla ditta di procedere immediatamente con l'intervento in Villa Comunale - scrive il primo cittadino -. Le palme non venivano sfoltite da circa tre anni.

L'attività, supervisionata dall'assessore all'ambiente Daniele Carotenuto, si sposterà in centro per intervenire sugli alberi di corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele III e nei diversi quartieri”.

Una raccomandazione. Più di una volta il nostro giornale, anche attraverso mirati articoli, ha sollecitato l’Ufficio tecnico comunale a mettere in sicurezza due querce in Villa Parnaso (vanno abbattute) prima malate e poi completamente seccate. Anni addietro un fulmine colpì un grosso ramo che si staccò dall’albero e cadde nel trincerone ferroviario. Passeggiare in prossimità di quelle due querce è estremamente pericoloso, pertanto il problema andrebbe affrontato e risolto nel più breve tempo possibile.