A cura della Redazione

Alla vigilia dell’Immacolata, sabato 7 dicembre, si è "alzato" l’interruttore per l’accensione delle luminarie lungo i corsi Umberto I e Vittorio Emanuele III: due stelle concentriche con un filo che funge da scia luminosa.

“Al via il Natale - scrive il sindaco Corrado Cuccurullo su Facebook -. Questa sera (ieri per chi legge) abbiamo acceso le luci natalizie su corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III. Dopo settimane intense di lavoro abbiamo completato il primo step con le luci sui corsi cittadini. L'installazione delle luminarie verrà completata la prossima settimana con le altre strade previste e gli allestimenti in Villa Parnaso e nella Villa comunale. È un primo avvio quest'anno, abbiamo dovuto lavorare su un bilancio non predisposto da noi. Ma non potevamo e non volevamo fallire”.

Accanto alle luminare un buon cartellone di eventi natalizi che faranno trascorrere ai cittadini torresi le festività più in allegria e spensieratezza.