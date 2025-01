Giovanni Taranto, giornalista e scrittore torrese, ha perso la sua amata mamma. A 84 anni la signora Anna Fontana Izzo, vedova di Augusto Taranto (entrambi nella foto), ha lasciato la sua vita terrena.

Ho avuto l’onore di conoscere sia lei che il marito, oltre logicamente il figlio Giovanni, quarant’anni fa, quando andai ad abitare in via Gambardella, proprio nell’appartamento sottostante al loro. Giovanni allora era un ragazzo, e soprattutto con suo padre Augusto stabilii un rapporto di amicizia. La mamma Anna era una persona molto discreta, ma disponibile e gentile verso tutti, una vera signora di altri tempi. Non l’ho più incontrata da quando ho trasferito la mia residenza, ma il ricordo di quella donna dai modi così garbati è rimasto impresso nella mia mente.

Ora ha deciso di raggiungere il suo Augusto, provocando un dolore e un vuoto incolmabile nel figlio Giovanni e in tutti i suoi familiari. La morte è la continuazione della vita nel mistero e nella speranza di incontrare le persone care nell’aldilà. Siamo sicuri che la sua anima ha potuto riabbracciare quella del marito e insieme potranno augurare al loro prediletto figlio Giovanni un brillante futuro da scrittore nel ricordo dei genitori.

I funerali si svolgeranno lunedì 6 gennaio alle ore 9 presso la chiesa della SS. Trinità in via Alfani.