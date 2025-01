Uomini e Domne: Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno! Nella registrazione odierna del programma condotta da Maria De Filippi, la tronista, ex volto della penultima edizione di Temptation Island, ha deciso di lasciare il programma con il 22enne originario di Torre Annunziata. L’annuncio è stato dato pochi minuti fa dagli account social del dating show di Maria De Filippi. Niente da fare, dunque, per l’altro pretendente in lizza, il barbiere romano Gianmarco Steri.

La scorsa settimana, Martina e Ciro avevano fatto l’ultima esterna proprio nella città oplontina (alcune delle riprese erano state realizzate in piazza Ernesto Cesaro e all’esterno di un noto bar di corso Umberto I. La puntata andrà in onda su Canale 5 nelle prossime settimane).

Ciro Solimeno ha 22 anni. E' nato il 20 marzo del 2002 a Pompei, ma vive a Torre Annunziata. Pochi mesi fa si è laureato all'Università degli Studi di Salerno. Avrebbe un passato da calciatore: ha giocato nel Real Forio come prima punta. Su Instagram conta quasi 40mila followers: con loro condivide numerose foto di sé e della sua vita di tutti i giorni. Molto legato alla sua famiglia, ha un fratello e una sorella, e al suo gruppo di amici.