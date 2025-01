A cura della Redazione

Continuano a susseguirsi i provvedimenti anti-caos a caratte sperimentale per decongestionare sempre più il traffico a Torre Annunziata Centrale e nelle strade in prossimità del Maximall.

Come deciso già durante la riunione del tavolo tecnico dell'8 gennaio scorso, da giovedì 23 gennaio dalle ore 9.00 parte il provvedimento che prevede l'inversione del senso di marcia in via Melito, nel tratto compreso tra via Roma e via Vittorio Veneto.

Chi percorrerà via Roma, potrà immettersi in via Melito e raggiungere via Vittorio Veneto evitando così di percorre piazza Imbriani.

Intanto in via Plinio sono saltate in più punti le traversine spartitraffico, con i bulloni che fuoriescono dal pavimentazione, creando non poche difficioltà agli automobilisti. Sarebbe opportuno intervenire al più presto per evitare possibili incidenti.