“Champagne story” è il titolo del film in onore della sua canzone più famosa, e racconta la vita di Peppino di Capri. Verrà trasmesso su Rai Uno il 18 febbraio, dopo il Festival di Sanremo, manifestazione musicale nazionale che il noto cantante vinse nel 1973 con “Un grande amore e niente più” e che bissò tre anni dopo con “Non lo faccio più “.

Per il ruolo di Peppino di Capri da adolescente e giovane fino ai 33 anni c’è un giovane attore e musicista, Francesco Del Gaudio, di Pompei. Accanto a lui, Arianna Di Claudio che interpreta il personaggio di Roberta Stoppa, prima moglie di Peppino, resa famosa dall’omonima canzone. Invece la seconda moglie, Giuliana Gagliardi, è interpretata da Gaja Masciale.

La colonna sonora è del figlio di Peppino di Capri, Edoardo Faiella (il vero cognome della pop star della canzone napoletana e italiana). La regista è Cinzia TH Torrini che ha anche diretto l’anno scorso il film “Sei nell’anima” sulla vita di Gianna Nannini.

Ma parliamo più dettagliatamente del trentottenne Francesco Del Gaudio. Fin da piccolo, all’età di 3 anni, ha iniziato a suonare, per poi perfezionarsi come trombettista, pianista e cantante, addirittura con lo stesso timbro di voce di Peppino di Capri. Nel suo repertorio “Nun è peccato”, canzone preferita dal padre, Francesco è anche attore, interprete di diversi film tra cui “Benvenuti in casa Esposito”, “ La Sposa” e “ Inganno”.