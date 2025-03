A cura della Redazione

Dopo la pubblicazione del nostro articolo sullo stato di incuria del verde pubblico a Torre Annunziata, il Comune fa sapere che “è incominciata nelle scorse settimane, e proseguirà fino alla fine di aprile, la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde cittadino a Torre Annunziata. Un intervento a tappeto su tutto il territorio che toccherà tutte le strade, da Rovigliano fino al Tribunale”.

L’attività sarà coordinata dall’assessore all’Ambiente Daniele Carotenuto e prevede diverse step nelle diverse aree della città.

Infatti, sono stati quattro i percorsi per consentire la programmazione degli interventi sulle diverse arterie stradali, su tutti i marciapiedi, giardini, alberi e aiuole pubbliche.

Speriamo solo che questi interventi facciano parte di una programmazione seria in modo da evitare che in futuro strade, piazze, marciapiedi e giardinetti pubblici siano invase da erbacce, che non danno certamente una bella immagine della città