Pinocchio è arrivato a Torre Annunziata da burattino e in carne ed ossa.

Andrea Balestri, il bambino che impersonò Pinocchio nel 1972 nello sceneggiato televisivo "Le avventure di Pinocchio", del regista Luigi Comencini, ispirato all' omonimo romanzo di Carlo Collodi, è venuto nella nostra città. Ha 61 anni adesso, ma è sempre legato indissolubilmente al suo personaggio e al burattino di allora che porta sempre con sé.

Balestri ha incontrato all'istituto comprensivo "Pascoli-Siani" gli alunni, i docenti, la dirigente Daniela Flauto e il giornalista Maurizio Sannino che ha fatto da moderatore. Mentre venivano proiettate scene di quel film, Andrea Balestri è intervenuto per commentarle e per raccontare particolari inediti di quella sua straordinaria esperienza da vivace bambino che per la prima volta si trasformava in attore.

“Il regista Luigi Comencini inviò due fotografi in moltissime scuole della Toscana - spiega così il perché fu scelto proprio lui - che scatteranno addirittura tremila foto di alunni. Comencini ne selezionò sette tra cui la mia. Ci convocò e preferì me perché ero stato l'unico ad avere il coraggio di tirare una martellata ad un quadro, come mi aveva chiesto”.

E poi svela un particolare molto divertente. “In una scena dovevo fare la pipì vicino ad un muro - dice sorridendo - e mi fecero bere una bottiglia d’acqua. Ma io la feci prima di girare quel ciack e non mi veniva, allora mi attaccarono un tubicino vicino alla pancia e ci spruzzarono dentro dell'acqua, simulando così la mia pipì”.

Ma non fu facile per lui bambino sopportare gli stressanti spostamenti tra Roma, dove soggiornava in albergo, e Pisa, dove abitava. “Si girava ad ogni ora del giorno e della notte - aggiunge - e tutto ciò per otto mesi più un altro per il doppiaggio”.

Vivere però nell' atmosfera magica del cinema lo entusiasmava. “Conoscere e lavorare con Nino Manfredi, Gina Lollobrigida, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Vittorio De Sica ed altri - conclude - per me è stata una grande emozione e soddisfazione, che porto nella mia mente come il ricordo più bello della mia vita".

Andrea Balestri ha espresso, alla fine dell’incontro, tutta la sua gioia nel far conoscere ai bambini di oggi le avventure di Pinocchio. Sta portando nei teatri un suo progetto: “Pinocchio racconta Pinocchio 50 anni dopo” e lo realizzerà anche nelle scuole di tutt’Italia.

La marionetta Pinocchio continua a vivere ancora tra noi grazie ad Andrea Balestri, un attore che ha recitato con Bud Spencer in “Torino nera”, partecipando poi a “Kid il monello del West”, “Furia nera” e “Faccia di Picasso”. E scrivendo anche un libro: “Io, il Pinocchio di Comencini: dietro le quinte di una vita da burattino".