Apre una nuova attività commerciale all’interno di Maximall Pompeii di Torre Annunziata.

Si tratta di Sapori&Dintorni Conad. Il titolare è Giovanni Maia, torrese purosangue, titolare anche del supermercato Conad all’interno del centro commerciale Silos di Torre Annunziata.

Giovedì 10 aprile l’inaugurazione con il taglio del nastro alla presenza di Paolo Negri, amministratore delegato della IrgenRe Group, società proprietaria di Maximall Pompeii, e della vicesindaco Tania Sorrentino.

Giovanni Maia appartiene alla terza generazione di commercianti della sua famiglia. Il nonno aveva un’attività commerciale in via Bertone, nei pressi di Palazzo Fienga a Torre Annunziata. Il padre gli subentrò aprendo nel 1970 l’emporio Superburro, in corso Umberto I. Cinque anni fa, nel 2020, Giovanni, succeduto nel frattempo a suo padre nella conduzione dell’attività, fa un passo importante con l’apertura di un grande supermercato Conad all’interno del centro commerciale Silos, cedendo nel contempo la sua storica attività di corso Umberto I.

Quest’anno la scommessa di Saporie&Dintorni Conad al Maximall Pompeii, che esprime il meglio delle tradizionali gastronomie regionali, con prodotti di eccellenza.

Ma al Maximall Giovanni ha sperimentato un qualcosa di nuovo e di particolare, che non ha eguali in Italia. Come lui stesso afferma, “bisognava trovare una formula che avesse una forte capacità attrattiva mantenendo, nel contempo, bassi i prezzi dei prodotti”. Ed ecco allora la partnership con altre aziende leader nei vari settori merceologici.

Infatti all’interno dell’area Sapori&Dintorni, di circa 1.000 metri quadrati, c’è la pizzeria Vincenzo Capuano di Napoli, con circa 80 posti a sedere; c’è il bar-pasticceria Galise di Ischia, con un’apposita saletta per gustare le prelibatezze ischitane; poi il banco di salumi e formaggi Sapori&Dintorni Conad, dove si può acquistare e andare via oppure fermarsi per consumare un tagliere di salumi comodamente seduti in una zona confort; c’è poi un punto vendita del pastificio Leonessa, che produce pasta a mano da asporto oppure, se si desidera, ci si può fermare a gustare un piatto di pasta seduti ad un tavolo. E poi cantine di vini, anche in questo caso bottiglie da asporto oppure da consumare in loco, semmai sorseggiando un bicchiere di vino insieme ad un tagliere di salumi o un piatto di pasta.

Infine i prodotti tipici del supermercato Sapori&Dintorni insieme a prodotti brandizzati, “perché - afferma Giovanni - molti aziende hanno creduto nel nostro progetto”.

Insomma innovazione e qualità contraddistinguono questa nuova apertura. E se a realizzarla è un imprenditore di Torre Annunziata, l’unico ad avere investito in questa mega struttura, con circa 50 posti lavorativi, la cosa rende orgogliosi anche un po' noi torresi.