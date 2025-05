“Ciao Salvatore, sei e siamo tifosi del Napoli, per cui penso ti farà piacere avere questa foto inviatami da mio figlio Giovanni, che come sai vive e lavora a Dubai”. Il messaggio mi è arrivato dal mio amico Nando Guarnieri, generale dei paracadutisti in pensione "attiva", napoletano doc che vive a Livorno. A Dubai il grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa, si è tinto d' azzurro!

In occasione del quarto scudetto del Napoli, per festeggiare questo importante successo calcistico della sua città, il napoletano Ermanno Zanini, professionista del settore alberghiero di lusso, general manager dell'hotel, ha voluto rendere omaggio alla squadra e a Napoli illuminando la torre con il simbolo degli Azzurri, il tricolore e il numero 4.

Zanini è anche vicepresidente per il Sud Europa e la Gran Bretagna dell'importante catena alberghiera degli Emirati Arabi Uniti, ma anche da lontano conserva ancora il suo cuore “azzurro" e ha voluto dimostrarlo così a tutto il mondo.