Hakerata la pagina di Facebook di torresette.news.
Da ieri pomeriggio la pagina Facebook TorreSette è stata hakerata da parte di ignoti ed ora porta il nome di Story.
Immediatamente abbiamo segnalato la cosa a Facebook e si spera che nel più breve tempo possibile venga ripristinata la pagina TorreSette.
I lettori potranno comunque essere aggiornati sulle nostre notizie, o memorizzando il numero WhatApp 353.30.30.084 e inviando il messaggio "Ok notizie", o visitare il sito web ufficiale. In alternativa, puoi cercare le notizie di Torresette tramite piattaforme di aggregazione di notizie come Google News, dove puoi aggiungere Torresette come fonte preferita.