A cura della Redazione

Dopo la conferma di alcuni casi di West Nile Virus in Campania, l’Asl Napoli 3 Sud ha avviato, a proprie spese, una campagna straordinaria di disinfestazione per proteggere la salute della popolazione. L’operazione si affianca agli interventi già programmati nei 57 comuni del territorio per i mesi di agosto, settembre e ottobre, con trattamenti larvicidi e adulticidi mirati contro le zanzare.

Le attività riguarderanno tutte le strade comunali, con particolare attenzione alle zone vicine alle abitazioni in cui sono stati registrati casi umani. Parallelamente, il Dipartimento di prevenzione sta potenziando la sorveglianza sanitaria, utilizzando trappole per monitorare la presenza del virus nelle zanzare, effettuando test diagnostici sui cavalli e controlli su uccelli vivi o morti per rilevare la circolazione dell’agente patogeno.

Secondo l’ASL, la West Nile Disease è ormai una malattia endemica in Italia, favorita da globalizzazione, cambiamenti climatici, urbanizzazione e rotte migratorie degli uccelli. Il virus viene trasmesso all’uomo esclusivamente tramite la puntura di zanzare del genere Culex, che si infettano pungendo uccelli, principale serbatoio del virus. Non è possibile il contagio diretto da persona a persona.

L’80% delle persone infettate non manifesta sintomi, ma nei casi clinici possono comparire febbre, dolori muscolari e articolari, mal di testa, fino a forme gravi come encefalite e meningite. Non esiste attualmente un vaccino per l’uomo: la prevenzione, sottolinea l’ASL, resta l’arma più efficace.