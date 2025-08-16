A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha avviato l’indagine di mercato per la fornitura e installazione, mediante noleggio, delle luminarie che animeranno le strade cittadine in occasione della Festa della Madonna della Neve e delle festività natalizie 2025-2026.

L’importo complessivo previsto per le prestazioni ammonta a 45mila euro, oltre IVA al 22%.

Gli operatori economici interessati avranno tempo fino alle ore 12:00 del 18 settembre 2025 per presentare la propria offerta tecnico-economica attraverso la piattaforma ufficiale www.acquistinretepa.it.