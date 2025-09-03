Pasquale D’Amelio, fondatore e direttore de La Voce della Provincia, è stato un punto di riferimento per intere generazioni di giornalisti e per la comunità di Torre Annunziata. Con la sua guida, la testata non fu solo uno strumento di informazione, ma anche un laboratorio di idee e di partecipazione civile.

Ho collaborato da giornalista con il direttore D’Amelio dal 1989 al 1994, chiamato dal suo collaboratore Mimmo Della Corte, direttore di Progetto Sud.

Negli anni, D’Amelio si distinse per la concretezza e per la libertà concessa ai suoi collaboratori, anche quando le opinioni espresse non coincidevano con il suo orientamento politico.

Numerose le iniziative sostenute dal giornale, tra cui alcuni miei progetti legati all’educazione ambientale e alla scuola: dalla campagna Per una città più vivibile, che coinvolse centinaia di studenti e docenti in attività didattiche e artistiche, all’iniziativa Un albero per ogni neonato, realizzata a proprie spese per sensibilizzare sul rispetto della natura.

Il suo impegno, che univa giornalismo, cultura e attenzione per l’ambiente, resta oggi un’eredità preziosa. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo: D’Amelio ha rappresentato una vera pietra miliare nella storia del giornalismo della nostra città.