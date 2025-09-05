La coppa ufficiale della Champions League a Torre Annunziata! Venerdì 12 e sabato 13 settembre sarà esposta nello Sky Store presso il Centro Commerciale Maximall Pompeii, in via Plinio, 56. A rendere ancora più interessante l'evento, ci sarà, venerdì 12, dalle 17, anche Fabio Caressa, giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo, che incontrerà i presenti. Un'occasione per ammirare la coppa e farsi un selfie, un ricordo indimenticabile per gli sportivi e tifosi di calcio torresi. La coppa sarà esposta anche a Napoli giovedì 11, e a Giugliano domenica 14, sempre negli store di Sky, rispettivamente a via Chiaia, 28 e nel Centro Commerciale "Grande Sud".