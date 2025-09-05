Dal 5 ottobre prossimo cambia il calendario per il conferimento dei rifiuti. Ciascuna tipologia (secco, plastica, vetro, carta) sarà conferita una volta a settimana dalle ore 21,00 alle ore 24,00), mentre per l’umido rimangono sempre tre i giorni di conferimento, con un’unica variante: il venerdì al posto del giovedì

In definitiva il nuovo calendario prevede:

Lunedì: carta e cartoni

Martedì: Umido e vetro

Mercoledì: Multimateriale

Giovedì: Secco residuo (indifferenziato)

Venerdì: Umido

Domenica: Umido

Gli oli esausti, di ordine vegetale, vanno conferiti presso il Centro Comunale di raccolta di via Roma.

I servizi supplementari

Dal 5 ottobre ci saranno anche tre servizi supplementari.

Il primo riguarda il conferimento di pannolini dei bambini al di sotto dei 3 anni e dei pannoloni per anziani e ammalati di lunga degenza. Per usufruire di tale servizio, il richiedente dovrà compilare un modulo (consultabile sul sito della Prima Vera), con la disponibilità di un contenitore a parte per il conferimento di pannolini e pannoloni (il ritiro del rifiuto avverrà la domenica).

Il secondo servizio riguarda il conferimento di scarti di potatura di piante, giardini, ecc. di media quantità. Anche questo servizio è a chiamata (081/8618214). La convenienza di separare tale rifiuto da quello dell’umido sta nel fatto che il costo per lo smaltimento di questo tipo di rifiuto è la metà rispetto a quello dell’umido.

Il terzo servizio supplettivo è il ritiro degli elettrodomestici (al di fuori dei frigoriferi) e del materiale elettrico direttamente a domicilio del contribuente, senza l'obbligo di conferirli direttamente nel Centro Comunale di raccolta di via Roma. Anche questo servizio è a chiamata (081/8618214).