Sono ritornati a Torre Annunziata i dieci giovani velisti del circolo nautico Arcobaleno, partiti il 1° settembre per La Ciotat, città della Provenza-Costa Azzurra gemellata con la città oplontina.

Accompagnati dal presidente del circolo torrese Stefano Iovino e da Enzo Bianco, responsabile del gemellaggio per la Pro Loco di Torre Annunziata, hanno vissuto per sei giorni un'esperienza indimenticabile. I ragazzi e le ragazze, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, sono stati accolti ed ospitati presso famiglie dalla Societe Nautique francese che, in collaborazione con il comitato di gemellaggio di La Ciotat, la cui presidente è Ghislaine Champion, li ha fatti partecipare a lezioni di vela e navigazione.

Molto soddisfatte sia la rappresentanza italiana che quella francese, per aver vissuto questo scambio culturale-sportivo con spirito di amicizia e condivisione per l'amore del mare, alla scoperta anche delle bellezze di La Ciotat.

Nell'ambito degli incontri il presidente Stefano Iovino ha consegnato a Ghislaine Champion un piatto artistico, realizzato dagli studenti del Liceo "de Chirico" guidati dal professor Aurelio Talpa, omaggio del sindaco Corrado Cuccurullo a nome dell'amministrazione comunale.

Enzo Bianco ha regalato a Ghislaine Champion e all'assessore alla Gioventù e al Gemellaggio Genevieve Boissier alcune copie del mio romanzo "Capo Oncino", nel quale si parla di La Ciotat. Nel libro sono citate, oltre a loro due, anche il sindaco della città francese Alexandre Doriol, il suo predecessore Patrick Bore, purtroppo scomparso (poi senatore, fautore nel 2005 del gemellaggio), e l'altro primo cittadino Arlette Salvo.