A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata, capofila dell’Ambito N30, ha approvato la graduatoria degli utenti della Ludoteca per la Prima Infanzia di Trecase relative all’anno educativo 2024/2025.

Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi, residenti nel comune di Trecase, e sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

Le attività saranno svolte in via Carlo Cattaneo n. 35, che ospiterà n. 20 bambine e bambini residenti a Trecase.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, la graduatoria pubblicata riporta soltanto la data e il numero di protocollo delle istanze, l’eventuale compartecipazione e l’esito della domanda.

A Trecase sono state presentate 28 istanze ma solo 20 sono state ammesse. Dalla 21esima alla 28esima posizione in graduatoria le istanze sono state escluse.

Le date di avvio del servizio per ciascuna sede saranno comunicate prossimamente.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero 081/5358617.

PER CONSULTARE LA GRADUATORIA CLICCA QUI