A cura della Redazione

Massimo Napolitano, 55 anni, giornalista attivista e dipendente di Sviluppo Campania, è il nuovo referente del presidio di Libera di Torre Annunziata. Artefice della rifondazione dell’Associazione 10 anni fa, subentra a don Ciro Cozzolino, ex parroco della Chiesa della Santissima Trinità.

L’elezione è avvenuta questa sera presso l’Istituto Salesiani da parte dell’Assemblea di Libera, composta dai soci e dai rappresentanti delle associazioni che aderiscono a Libera.

«Ringrazio tutti gli quelli che hanno il coraggio di sostenere le battaglie di Libera e che hanno fame di verità e giustizia - le prime parole di Napolitano -. Coloro che hanno proposto la mia candidatura, coloro che l'hanno sostenuta e anche coloro che hanno espresso le proprie perplessità. Insieme riusciremo a continuare a percorrere il percorso tracciato da don Ciotti e don Ciro e affermare che Torre Annunziata ha in sé il germe del riscatto e del contrasto alla criminalità organizzata, ma che questo non deve essere da paravento a problematiche che - indipendentemente se siano causa o effetto - devono essere ugualmente contrastate: la povertà economica, genitoriale, educativa e sanitaria».

Presente all’Assemblea anche il sindaco Corrado Cuccurullo, al quale il neo presidente di Libera ha rivolto un pensiero. «Un ringraziamento particolare al sindaco Corrado Cuccurullo, presente all'Assemblea, con il quale abbiamo collaborato per gli eventi che si terranno a Torre Annunziata per il quarantennale dall'assassinio di Giancarlo Siani».

