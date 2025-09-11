A cura della Redazione

In occasione della “Notte Bianca” di sabato 13 settembre 2025 a Torre Annunziata, il Comune ha disposto una serie di provvedimenti alla circolazione e alla sosta dei veicoli per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento che richiamerà migliaia di visitatori nel centro cittadino.

Secondo l’ordinanza n. 140 della Polizia Municipale, scatteranno divieti di sosta con rimozione forzata e aree pedonali temporanee in diverse strade principali e piazze.

I divieti di sosta

Dalle ore 12:00 del 13 settembre alle ore 01:00 del 14 settembre : divieto in piazza Ernesto Cesaro (eccetto i tratti tra via IV Novembre e via Cipresso).

: divieto in (eccetto i tratti tra via IV Novembre e via Cipresso). Dalle ore 15:30 del 13 settembre alle ore 01:00 del 14 settembre : divieto lungo corso Umberto I (tra via Fusco e corso Vittorio Emanuele III), vico Eruzione , corso Vittorio Emanuele III (fino a piazza Nicotera), e nell’intera piazza Nicotera .

: divieto lungo (tra via Fusco e corso Vittorio Emanuele III), , (fino a piazza Nicotera), e nell’intera . Nella stessa fascia oraria, divieto anche in via G. Alfani, tra rampa Nunziante e corso Umberto I (lato sinistro), con eccezione per i posti riservati ai disabili.

Le aree pedonali

Dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del 13 settembre : pedonalizzazione di piazza Ernesto Cesaro (eccetto i tratti tra via IV Novembre e via Cipresso) e di via D. Cirillo (tra vicolo Bucca e piazza Cesaro).

: pedonalizzazione di (eccetto i tratti tra via IV Novembre e via Cipresso) e di (tra vicolo Bucca e piazza Cesaro). Dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del 13 settembre: pedonalizzazione di corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele III (fino a piazza Nicotera) e dell’intera piazza Nicotera.

Via Alfani: nuove regole

Sempre sabato, dalle 19:00 alle 24:00, in via G. Alfani (tratto tra rampa Nunziante e corso Umberto I) scatterà il divieto di transito per tutti i veicoli, tranne mezzi di soccorso, forze dell’ordine, autorizzati e residenti. Nello stesso tratto sarà istituito il doppio senso di circolazione per queste categorie.

La segnaletica

L’ordinanza prevede inoltre l’installazione di segnaletica temporanea, tra cui divieti di transito, obblighi di svolta e accessi limitati in diverse strade come corso Umberto I, piazza Cesaro, via Cirillo, via Cipresso, via Pontenuovo, via Toselli, via Zuppetta, via Vesuvio, via Mulini Idraulici e largo Ferriera Vecchia.